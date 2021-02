Lode Godderis (Idewe): "Nous pourrions jouer un rôle dans la campagne de vaccination"

Médecin et chercheur, Lode Godderis est le nouveau CEO d'Idewe, ASBL active dans la prévention et la protection au travail en Belgique.

Le groupe Idewe participe activement à la campagne anti-Covid en vaccinant le personnel des hôpitaux et des maisons de repos. Il est prêt à en faire plus...

Avec ses 850 employés, le groupe Idewe trône en tête des services externes actifs dans la prévention et la protection au travail en Belgique. La mission principale de l'ASBL fondée par des universités, des institutions et des entreprises privées consiste à améliorer le bien-être des travailleurs: analyser les risques, suivre les travailleurs exposés, les conseiller... et même les vacciner. Son activité est centrée aujourd'hui sur le coronavirus, comme nous l'explique son nouveau CEO, Lode Godderis.

Quels sont vos principaux clients et activités?

Nous sommes très forts dans le secteur des soins: les hôpitaux et les maisons de retraite. Au début de la pandémie, nous y avons opéré dans le testing et le "contact tracing". Actuellement, nous y faisons de la vaccination.

"D'autres vaccins vont suivre; il est donc important d'enregistrer quel vaccin aura été donné à quelle personne, afin d'effectuer un suivi pertinent."

Quel est votre rôle dans la vaccination?

Notre mission consiste à protéger les travailleurs contre les agents biologiques extérieurs, tels que les virus. Nous organisons les programmes de vaccination dans les entreprises, à destination des travailleurs exposés. Aujourd'hui, notre priorité va au personnel soignant dans les hôpitaux et les maisons de repos. Nous organisons avec eux le programme de vaccination de leurs personnels et nous les vaccinons nous-mêmes. Outre les piqûres, nous procédons à l'enregistrement de la vaccination dans leur dossier médical ainsi que sur le site vaccinnet.be. En tant que vaccinateur, nous apportons le vaccin au travailleur concerné: cela permet de mieux motiver le personnel à la vaccination. Pour l'instant, nous travaillons avec les vaccins de Pfizer et Moderna. D'autres vaccins vont suivre; il est donc important d'enregistrer quel vaccin aura été donné à quelle personne, afin d'effectuer un suivi pertinent. Car si de nouveaux variants du Covid apparaissent, il est possible que certains vaccins nous protègent contre ceux-ci et d'autres pas. L'enregistrement est donc crucial.

Combien de travailleurs allez-vous vacciner dans ces deux secteurs?

Le personnel soignant compte quelque 300.000 personnes en Belgique, mais nous ne sommes pas seuls. Nous allons vacciner un maximum de 70.000 personnes environ dans les hôpitaux et les résidences, selon le pourcentage d'acceptation.

Quel est le taux d'acceptation actuel du vaccin?

Au début, c'était à peine 30 à 40%. Nous étions un peu déçus, mais c'était compréhensible, beaucoup de gens ne voulaient pas être les premiers à être vaccinés. Maintenant que le personnel des maisons de repos a l'expérience, désormais, on y atteint près de 70%. Idem pour le personnel hospitalier, où l'on a commencé plus tard. Nous menons aussi des campagnes pour les motiver.

"Mais nous pourrions en effet jouer un rôle dans la campagne de vaccination de la population en général. Nous avons la capacité, la structure et l'organisation pour le faire."

Après les homes et les hôpitaux, allez-vous vacciner d'autres travailleurs, ou plus largement la population?

Nous n'en sommes pas sûrs aujourd'hui, nous dépendons des choix des gouvernements régionaux. Mais nous pourrions en effet jouer un rôle dans la campagne de vaccination de la population en général. Nous avons la capacité, la structure et l'organisation pour le faire.

Avez-vous rencontré des problèmes lors de la vaccination?

Pour le moment, tout se passe bien. Le problème est l'approvisionnement en vaccins. Nous n'avons aucun impact là-dessus. C'est parfois frustrant pour le personnel de soins et pour nous. Il y a deux semaines, la disponibilité des doses a été soudain réduite, de sorte qu'on a dû modifier d'un jour à l'autre la programmation de la vaccination. C'était compliqué et frustrant pour nos clients comme pour nous, car on a perdu beaucoup de temps.

"Dès le début de la crise, nous avons introduit des politiques de prévention de problèmes mentaux et développé des programmes individuels dans les hôpitaux et les maisons de repos."

L'Idewe assure-t-elle d'autres activités face à la crise pandémique?

Oui, ses impacts sur la santé mentale des travailleurs nous occupent aussi, et ce depuis mars 2020. Elle a suscité beaucoup de stress parmi les travailleurs dès son déclenchement, car on connaissait très mal le virus, et le personnel devait effectuer des tâches inhabituelles. Et en hôpital ou en home, voir un nombre élevé de personnes mourir est difficile à gérer. Au stress s'est ajouté un état d'épuisement mental. Dans les deux types d'établissements, nous avons introduit, dès le début, des politiques de prévention de problèmes mentaux et développé des programmes individuels. Ce sont par exemples des consultations en ligne, pour répondre à des situations urgentes. Nous avons également établi un réseau externe de psychologues et de psychiatres, pour suivre les personnes qui ont développé une maladie mentale ou psychologique - car nous opérons dans la prévention et la détection, pas dans le domaine du curatif.

Quels sont vos projets, en tant que nouveau CEO?

Quand on va relancer l'économie, après la vaccination, et rouvrir les vannes aux métiers de contact et à l'horeca, les services externes de prévention auront un rôle important à jouer pour informer les entreprises sur les mesures à prendre pour s'adapter et contrôler l'impact des éventuels nouveaux foyers d'épidémie. Cela restera une grande part de notre travail après l'été. Au-delà, j'aimerais qu'on puisse se rapprocher des soins de première ligne (hôpitaux, médecins), collaborer davantage pour continuer à suivre, au travail, les individus ayant des problèmes médicaux. L'autre grand défi sera la digitalisation de nos services, pour améliorer la communication et le suivi avec les travailleurs et les médecins traitants.