Marc Coucke investit dans l'épuration de l'eau

Marc Coucke prend 49% dans la société flamande Ekopac via son holding Alychlo.

"J'avais indiqué il y a six mois environ que je n'investirais plus dans une société, car j'avais déjà bien assez à faire avec les participations actuelles, mais pour cette société, nous pouvons bien faire une exception", a indiqué Marc Coucke lors d'une conférence de presse.

Alychlo, le holding via lequel Marc Coucke investit depuis la vente de sa société Omega Pharma, vient d'acquérir près de la moitié des parts (49%) de Ekopac, une société de Tielt active dans les économies et l'épuration d'eau des entreprises. Il espère que son investissement permettra à la société d'accélérer sa croissance et de s'internationaliser.