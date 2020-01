Mobilité | Fluidifier le trafic par la voie du parking

La start-up BePark optimise la réservation des places de parking en ville. Novice à sa création, elle fait quasi faillite avant de renaître en 2014. Elle devrait s’envoler lors de la prochaine décennie.

Le phénomène est connu: l’utilisateur qui tourne en rond pour trouver une place de parking constitue un problème majeur car il vient inutilement gonfler un trafic routier déjà dense en centre-ville. C’est là qu’intervient BePark.

Fondée en 2011 par Julien Vandeleene, la start-up est née d’un constat: sociétés de bureaux et supermarchés disposent de places en nombre qui restent vides par moments (notamment la nuit), et ce, alors même que certains cherchent par ailleurs désespérément un endroit où se garer. Réaction: pourquoi ne pas mettre en relation les deux parties, à l’aide d’une application mobile et d’un appareil permettant de connecter les barrières en vue de les contrôler automatiquement et à distance? Sur le modèle d’un eBay ou d’un Airbnb. Le concept de BePark était né.

"On est arrivé trop tôt sur le marché, ce qui nous a amenés au bord de la faillite. On a dû repenser la solution."

Un bon créneau, mais dans lequel la boîte s’est lancée trop tôt. Malheureusement. Amenant au bord de la faillite. "Car à l’époque, le taux de pénétration des smartphones n’était que de plus ou moins 10%, et ce, dans une tranche d’âge qui n’avait pas encore toujours une voiture", raconte Dorian de Broqueville, COO. De plus, faute d’effet de réseau, l’application d’alors ne proposait que trop peu de parkings qui, au vu de la différence de prix somme toute légère, ne justifiait pas forcément qu’ils soient préférés à l’offre d’un Interparking par exemple. Bref, "le business model n’était pas mûr".

Vue en plein écran Dorian de Broqueville ©doc

Retour au brainstorming: qui a intérêt à utiliser une solution comme celle imaginée par BePark?, réfléchit l’équipe, sur la base des données qu’elle avait tout de même pu collecter. En ressort une tendance: les utilisateurs utilisent généralement un parking et toujours le même. Et ce, parce qu’il est situé à proximité de chez eux, de leur bureau ou d’une gare. "On a décidé à ce moment-là de se repositionner comme solution sur le trajet domicile-travail", explique Dorian de Broqueville. On est fin 2014. Le concept commence alors à prendre. La start-up décide de passer à un modèle d’abonnement mensuel, et non plus de paiement individuel lors de chaque réservation de place. Le succès suit. "On a alors commencé à tirer notre épingle du jeu."

Aussi pour les entreprises

Ils ont aussi pu imaginer une diversification. Car de plus en plus, la jeune pousse développe sa connaissance de la mobilité des employés. Jusqu’à en arriver à être capable de fournir de la consultance, sur la base d’une solution logicielle, aux sociétés qui le souhaitent. Un créneau nouveau de "smart data", pour lequel BePark permet de résoudre le problème de la "black box" que la mobilité peut représenter dans certaines firmes. Et ce, jusqu’en Écosse ou en Italie, où des demandes ont été faites aux petits Belges.

Ces derniers viennent d’ailleurs de lever 3 millions d’euros pour en assurer la croissance. En effet, développer ce type de produit coûte cher, et des commerciaux sont nécessaires pour le vendre. Employant 30 personnes aujourd’hui, l’entreprise pourrait compter entre 50 et 60 salariés d’ici fin 2020, au sein de ses trois bureaux (Bruxelles, Paris et Sofia). De quoi rendre un business encore marginal bien plus important demain.

Car aujourd’hui, le nerf de la guerre est à trouver du côté des abonnements, qui ont généré 6 millions d’euros de revenus, contre 4 l’année d’avant. Même si, "demain, la location de places à l’heure pourrait faire son retour", confie Dorian de Broqueville.

BePark propose sa solution surtout en Belgique, mais aussi en France et, depuis peu, au Luxembourg. Elle devra désormais s’atteler à se renforcer sur ces deux derniers marchés.