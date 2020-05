"Nos agents étaient volontaires pour aller en première ligne" (video)

Comme toute autre entreprise, le numéro 4 belge du secteur du gardiennage, Protection Unit a du s'adapter aux mesures de confinement, avec du télétravail là où c'est possible et du chômage technique quand il n'y a pas de possibilité de reclassement. Mais globalement, le secteur du gardiennage a plutôt été sur la brèche durant ces six dernières semaines avec des réductions d'activités sur certains secteurs, mais de fortes croissances sur d'autres.