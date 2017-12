Nouveau directeur financier chez bpost

bpost renforce son comité de direction: Henri de Romrée succède ainsi à Koen Beeckmans en tant que Chief Financial Officer et membre du comité de direction. Nico Cools, actuellement à la tête du département ICT, devient CIO et membre lui aussi du comité de direction. Dirk Tirez, qui occupait jusqu'ici les fonctions de Chief Legal & Regulatory Officer et Secrétaire Général, rejoint également le comité de direction en tant que nouveau membre.