OPA prolongée sur Realdolmen

Les actionnaires du spécialiste belge des services informatiques avaient d'abord jusqu’au 31 mai pour apporter leurs titres dans le cadre de cette reprise qui doit intégrer Realdolmen dans un groupe bien plus grand. Une période de réouverture volontaire de l'offre avait également été lancée le 5 juin dernier et s'était clôturée le 25 juin.

Lire plus

Les conditions sont réunies pour une réouverture obligatoire de l’offre débutant le 28 juin 2018 et prenant fin le 18 juillet 2018.

A l’issue de la période de réouverture obligatoire, si plus de 95% des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l'offre et si plus de 90% des actions faisant l’objet de l’offre ont été apportées, Gfi Informatique lancera une offre de reprise.