"Pas d’excès d’optimisme pour les résultats de bpost"

Pour découvrir le bilan 2020 et les perspectives de bpost, il faudra encore patienter jusqu’au 9 mars, après-bourse . Il y a un mois, Marc Zwartsenburg, d’ ING , mettait en garde contre tout excès d’optimisme soulignant que le groupe a moins profité du second confinement au 4e trimestre. Et cela pour plusieurs raisons.

Courrier encore dominant

Bpost, par exemple, est moins exposé au commerce en ligne dans la mesure où le courrier et le retail sont encore dominants dans le mix de ses produits. Ils représentent 55% de l’ebit et l’e-commerce 45% alors que, chez PostNL, le rapport est de 36%-64%. Ensuite, le second lockdown en Belgique a été moins restrictif et plus court que le premier en comparaison avec les Pays-Bas.