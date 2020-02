Pieter Zwart, un as de cœur pour Coolblue...

Rotterdamois pur jus

Présente en Flandre depuis le début des années 2000, la société a vite taillé des croupières à des bol.com, Zalando et Collishop. Pieter Zwart a une idée précise de la stratégie qu'il entend appliquer: fidéliser les nouveaux clients et les pousser à recommander le site à leur entourage. Pour cela, ce patron volontaire et exubérant vise la cotation la plus élevée possible. Un 8, c'est bien mais ce n'est pas suffisant pour doper la notoriété du site. Pour cela, il faut au moins un 9. Comment y arriver? En offrant au client l'expérience la plus agréable possible: un service rapide, une aide à l'installation, une touche d'humour sur l'emballage, un coloriage pour les enfants...