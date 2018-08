PostNL se sépare de certaines filiales

PostNL, l’opérateur postal néerlandais a subi une perte d’un million d’euros au deuxième trimestre de l’exercice en cours, contre un bénéfice de 29 millions un an plus tôt, et a revu à la baisse ses attentes. L’entreprise néerlandaise, qui souffre de la contraction du marché postal, a aussi fait moins d’économies que prévu, ce qui déçoit les marchés: le titre plongeait, vers 10h30 ce lundi, de plus 7%.