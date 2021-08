Protection Unit décroche un contrat à Charleroi Airport

Un contrat de plus pour Protection Unit: la société liégeoise de gardiennage a remporté le contrat "Explosive Detection Dogs" à Charleroi Airport. Elle fournira dans les prochaines années une quinzaine de duos cynophiles composés d'un maître et d'un chien détecteur d’explosifs. Protection Unit opère déjà des missions de ce type à l'aéroport de Liège, où elle effectue également d'autres tâches liées à la sécurité, pour des missions essentiellement dans le transport de marchandises. Avec ce nouveau contrat, la société étend son expérience dans le milieu aéroportuaire et le transport de passagers.