Protection Unit, le nouvel œil attentif du Sporting d'Anderlecht

Outre le sport, l’entreprise s’est également spécialisée dans le gardiennage des festivals de musique, notamment pour les Ardentes et Pukkelpop. Bien que très visible, l’événementiel reste toutefois minoritaire dans l’activité du groupe. "Nous avons commencé par ce marché spécifique avant de nous diversifier de plus en plus. Nous assurons désormais tous les services de gardiennage possibles à l’exception du transport de fonds. Aujourd’hui, l’événementiel ne correspond plus qu’à 15% de notre activité", explique encore le patron.