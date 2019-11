Pwiic et Brico vont coopérer sur toute la Belgique

La start-up d’économie collaborative belge Pwiic et les enseignes de matériel de bricolage Brico, BricoCity et Brico Plan-it étendent leur partenariat, ont-elles annoncé lundi.

Depuis deux ans, Pwiic développe une plateforme d’échange numérique permettant de créer des communautés de bricoleurs compétents et d’utilisateurs de leurs services. Les deux profils se rencontrent sur la plateforme, ce qui permet aux utilisateurs ne se sentant pas la fibre bricoleuse de recourir, à des conditions raisonnables et en toute légalité, aux services de particuliers ou professionnels prêts à réaliser leurs travaux.

La chaîne a décidé d’étendre dès à présent ce partenariat aux régions de Bruxelles et d’Anvers, puis à terme à toute la Belgique: ce sera pour février 2020. Cela signifie que le service sera bientôt disponible dans les 144 magasins Brico et BricoCity et les 12 grands magasins Brico Plan-it implantés dans le pays. Il sera également présent sur le site web brico.be de la chaîne détenue par le groupe néerlandais Maxeda.