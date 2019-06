Quand Goldman Sachs flingue bpost

La banque d’affaires américaine conseille de se débarrasser du titre alors que jusqu’ici elle avait adopté une position neutre à son égard. Parmi tous les analystes recensés par Bloomberg qui suivent la valeur Matija Gergolet est désormais la seule à recommander de la vendre alors que quatre de ses collègues sont à l’achat et neuf autres sont d’avis de la conserver.

Elle a également sabré dans son objectif de cours qui n’atteint plus que 8,5 euros contre 10,2 euros avant. Résultat des courses : l’action a chuté pour toucher, en fin de matinée, un plus bas en séance à 7,81 euros (-10,6%) effaçant tous les gains engrangés depuis le début de l’année. Il y a un mois environ, HSBC avait fait le chemin en sens inverse passant de "réduire" à "neutre" et relevant son "target" de 6,7 euros à 11 euros.