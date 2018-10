Quatre hôpitaux sur dix affichent des résultats dans le rouge

La situation financière des hôpitaux se dégrade dangereusement. Sur les 92 hôpitaux que compte le pays, 39 sont déficitaires au terme de l’exercice 2017 (contre 30 en 2016), soit 42% ou plus de quatre sur dix. Le bénéfice de l’ensemble des hôpitaux est de 0,2% ou 28,7 millions d’euros. Ce qui correspond à 300.000 euros en moyenne par hôpital. Autant dire presque rien. En 2016, le bénéfice était encore de 0,7% du chiffre d’affaires ou 67 millions d’euros.

Tel est le constat alarmant dressé par Belfius dans sa radiographie annuelle de la situation des hôpitaux. "Le modèle actuel de financement des hôpitaux n’est plus tenable. C’est le Titanic qui se dirige droit sur un iceberg" , estime Geert Gielsens, économiste en chef chez Belfius. D’autant que les pouvoirs publics sont tenus par des contraintes budgétaires et ne pourront pas indéfiniment boucher les trous des hôpitaux. En Wallonie, certains hôpitaux ne survivent que grâce au soutien financier des pouvoirs publics locaux.

Frais de personnel

Alors pourquoi la situation financière des hôpitaux s’est-elle à ce point dégradée? Il y a d’abord les mesures d’économies imposées par le gouvernement et qui, pour 2017, se chiffrent à environ 70 millions d’euros. "On ne peut plus continuer ainsi", prévient Benoît Hallet, directeur général adjoint de l’Unessa, une fédération qui représente 300 structures actives dans les soins de santé en Wallonie.