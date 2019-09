"Que représentera encore le marché du courrier dans 10 ans?"

Face au risque de voir notamment les tarifs augmenter, l'autorité néerlandaise de la Concurrence bloque la fusion entre PostNL et Sandd. Et si en Belgique, bpost tentait un rapprochement avec TBC dans un marché du courrier en érosion constante?

Attention au service universel

C'était justement sur cette corde qu'appuyait la société postale pour tenter de faire approuver sa reprise de Sandd. "La consolidation est absolument nécessaire et constitue le seul moyen de maintenir les services postaux accessibles, fiables et abordables pour tous aux Pays-Bas; de la ville à la campagne en passant par les personnes âgées et les groupes socialement vulnérables."

Que dit le politique?

Selon Paul van den Berg de Freshfields, la question du courrier est un sujet très sensible . "Le communiqué de presse de l'ACM (l'intégralité de la décision n'était toujours pas disponible) montre qu'elle a fait un travail approfondi, sérieux et pris conscience des réactions par rapport à sa décision." Selon lui, même le débat politique actuel tend à valider une telle fusion, il sera tout de même difficile pour le ministre de ne pas tenir compte de l'analyse effectuée par l'ACM.

Manoeuvre de protection

Et si bpost se rapprochait de TBC?

Cette opération pourrait-elle donner des idées à l'opérateur postal belge? En Belgique, sur le segment "courrier" les concurrents à bpost ne sont pas légion et les regards se tournent donc vers TBC. "Une fusion entre bpost et TBC est toujours possible", poursuit Ruben Devos mais serait-elle pertinente?