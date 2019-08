Qui pour succéder à Koen Van Gerven à la tête de bpost?

La perle rare devra être en mesure de satisfaire des stakeholders aux intérêts parfois opposés.

Celui qui succédera à Koen Van Gerven à la tête de bpost devra être néerlandophone. C’est à peu près la seule certitude dont on dispose à l’heure actuelle; elle renvoie au principe d’équilibre linguistique à la direction des grandes entreprises semi-publiques et au fait que le conseil d’administration de l’opérateur est présidé par François Cornelis, francophone.

Pour le reste, c’est le conseil d’administration qui est à la manœuvre pour dénicher un nouveau CEO et ce, pour la première fois. Avant la loi de "privatisation" entrée en vigueur en janvier 2016, en effet, ce rôle revenait au gouvernement fédéral qui nommait par arrêté royal aussi bien le CEO que le président de chaque entreprise publique autonome.

> Lire Koen Van Gerven va quitter en février ses fonctions à la tête de bpost

Le patron de bpost devra être en mesure de composer à la fois avec les intérêts des actionnaires de l’entreprise, de son personnel et des syndicats, de ses clients et aussi, plus largement, de l’opinion publique.

La tâche des administrateurs ne sera vraisemblablement pas aisée, car le patron de bpost devra réunir sur sa tête un certain nombre de compétences: il devra être en mesure de composer à la fois avec les intérêts des actionnaires de l’entreprise, dont fait partie l’Etat, de son personnel et des syndicats, de ses clients et aussi, plus largement, de l’opinion publique car bpost continue de remplir un rôle social auprès d’une série de citoyens.

Entre les uns et les autres, les intérêts sont parfois divergents, voire entièrement opposés: on songe par exemple aux investisseurs en Bourse (ou aux clients) et aux travailleurs en grève l’an dernier. Le successeur de Van Gerven devra en outre maîtriser la gestion et la stratégie, avoir un certain charisme, être capable de tenir tête au régulateur et aux responsables politiques… et adhérer à la vision ainsi qu’au plan de transformation mis en œuvre par son prédécesseur. Il devra, enfin, accepter de toucher une rémunération limitée par la loi, et donc vraisemblablement inférieure de moitié environ à ce que touchera le CEO d’un opérateur concurrent comparable.

> Lire Le bilan de bpost sous la direction de Koen Van Gerven

Vue en plein écran Jos Donvil ©Anthony Dehez

À recruter en interne ou en externe? Les deux pistes semblent ouvertes à ce stade. En interne, on aurait pu imaginer que l’ancien CFO Pierre Winand puisse avoir le bon profil, mais l’homme est engagé dans le méga-chantier du redressement de Radial aux Etats-Unis et a le tort d’être francophone. En externe, on a entendu prononcer le nom de Jos Donvil, l’actuel patron de l’opérateur câblé VOO.