Résultats de bpost: le tri des analystes entre le bon et le moins bon

Les résultats trimestriels de bpost ont été salués en Bourse avec un bond de plus de 10% en matinée. Le gros point noir reste le déclin du volume du courrier domestique. Mais aux Etats-Unis, chez Radial, la situation semble s'améliorer.

Ce n’est pas tous les jours qu’une entreprise de services classique comme un opérateur postal se paie le luxe de s’offrir un bond de plus 10% en Bourse , un écart généralement réservé aux biotechs.

Alors, lorsque le groupe publie ses résultats , les investisseurs serrent les fesses et prient pour qu’une nouvelle tuile genre cadavres dans le placard chez Radial , la société américaine, acquise par bpost ne vienne pas, une nouvelle fois, gâcher leur journée.

Résultat supérieur aux attentes

Et quand ce n’est pas le cas, on frise l’euphorie ou du moins le soulagement. Avec, toutefois, du bon et du moins bon dans les chiffres livrés mercredi soir. Le tri avec les analystes.