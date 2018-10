Securitas va succéder à G4S pour sécuriser l'aéroport de Charleroi

A l'issue d'un appel d'offres très disputé, le groupe Securitas va succéder à G4S à l'aéroport de Charleroi. Il y assurera désormais le contrôle des passagers et des bagages ainsi que la sécurisation du périmètre, un marché évalué, selon nos informations, à quelque 11 millions d'euros par an pour un contrat qui courra de 4 à 8 ans. Il y effectuera aussi le contrôle des caméras de surveillance, qui constitue un deuxième marché de taille plus modeste prévu pour une période minimum de deux ans et maximum de quatre. Dans la meilleure des configurations, il en ira d'un budget total d'environ 90 millions d’euros, toujours selon nos infos. Le principal contrat représente une charge de travail pour 300 emplois.