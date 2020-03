Sofina, une action pour se protéger du Covid-19?...

Et c’est vrai que les chiffres de ce holding familial, qui compte dans son portefeuille des participations dans des sociétés comme Byju’s, Petit Forestier, Cognita, Danone, Colruyt ou encore Nuxe et Drylok, plaident en ce sens. Les fonds propres atteignaient, fin 2019, 7,63 milliards d’euros, contre 6,54 milliards un an plus tôt, et le résultat net a bondi de près de 40% à 1,2 milliard d'euros.