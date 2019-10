Span Diffusion, 4e opérateur postal en Belgique

Bpost hérite d’un troisième concurrent sur le marché du courrier: le nouvel arrivant s’appelle Span Diffusion, il s’agit d’une PME fondée voici vingt-six ans par Philippe Spanoghe et qui se contentait, jusqu’ici, de distribuer des toutes-boîtes sur Bruxelles. Après bpost, Mosaïc (TBC-Post) en 2013 et la petite entreprise limbourgeoise Glejor l’an dernier, Span Diffusion a décroché elle aussi une licence individuelle pour la prestation d’un service d’envois de correspondance qui relève du service universel. L’IBPT, le régulateur des marchés télécom et postal, lui a octroyé le précieux sésame au début du mois de septembre, a-t-on appris à bonnes sources. A l’IBPT, on se contente d’indiquer qu’une communication sera faite à ce sujet sous peu, tandis que chez Span Diffusion, le fondateur confirme avoir obtenu la licence.