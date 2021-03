Syndic4you passe les clés au plus gros syndic de Belgique

Mais, ce n'est pas là que l'opération trouve sa genèse. Et pour cause, à l'origine, c'est une levée de fonds qui est en réalité étudiée pour permettre une accélération de la société au millier d'utilisateurs l'an dernier, témoigne Geoffroy Uyttenhove, cofondateur et CEO de la start-up néolouvaniste. Ce n'est qu'après avoir été mis en contact avec VMRE qui travaillait sur une solution similaire et un "clic culturel et sur la vision" que les deux sociétés ont décidé d'avancer vers une acquisition. Avec un résultat identique à la levée de fonds au final puisque VMRE recapitalise au passage Syndic4you à hauteur d'un million d'euros.