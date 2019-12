TBC Post, le seul rival de bpost dans l'activité de courrier, dépose le bilan

Le principal concurrent de bpost dans la poste à lettres a fait aveu de faillite. Son combat pour contraindre les communes et administrations à lancer des appels voit les accusés jouer la montre. Son CEO a le sentiment qu’il reste une place à prendre.

Depuis 2013, il tenait le rôle du Petit Poucet, ou plutôt du David postal face à Goliath-bpost… TBC-Post, le principal et quasi seul concurrent de l’opérateur historique belge dans la distribution du courrier papier, a fait aveu de faillite. Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon ne pourra rien faire d’autre, lundi, qu’entériner le dépôt de bilan de Mosaïc, l’entreprise qui travaille sous cette dénomination commerciale. La société fondée par Thierry Brugma et qui avait obtenu sa licence d’opérateur postal auprès de l’Institut belge des services postaux et télécom (IBPT) en 2013, employait 85 salariés. Il y a trois mois, alors qu’elle tentait de sortir de l’ornière via une procédure de réorganisation judiciaire (PRJ), elle en comptait encore 120.

"L’État fait payer trop cher les services postaux, avant d’en récupérer les dividendes." thierry brugma fondateur et ceo, Mosaïc

Elle incarnait jusqu’à aujourd’hui le nouvel entrant, suite à la libéralisation du secteur en Europe. Il y avait certes deux autres entreprises qui avaient également obtenu, entretemps, la licence pour le courrier en Belgique: Glejor au Limbourg et Span Diffusion à Bruxelles, mais pour des services très limités géographiquement. C’est donc bien le rival national de bpost qui met la clé sous le paillasson, et tant pis pour la libéralisation…

Comment Mosaïc en est arrivée là? "Nous n’arrivons pas à obtenir dans les temps les indemnisations obtenues devant les tribunaux", explique Thierry Brugma, le patron et fondateur de TBC-Post. Il fait allusion aux procès qu’il a intentés contre une série de communes et d’administrations, parce que celles-ci ont "oublié" de lancer des appels d’offres (marchés publics) pour attribuer leurs commandes postales, comme le prévoyait la législation sur l’ouverture du marché. Elles ont préféré, pour la grande majorité, continuer de travailler avec bpost, souvent sans même se poser la question.

Mosaïc a gagné les premiers procès et, depuis, une vingtaine de communes se sont mises en ordre en ouvrant le marché. "Mais tout cela va durer des années, car la plupart vont en appel, poursuit Thierry Brugma. Et l’Office national de sécurité sociale, contre laquelle on procède également, nous a déjà avertis qu’il irait jusqu’en Cassation." Il estime que la future curatelle de son entreprise devrait poursuivre les actions.

Il a servi d’alibi

Le fondateur est amer, car il a le sentiment que les autorités n’ont pas joué le jeu de la libéralisation. Selon son analyse, le gouvernement fédéral et bpost ont utilisé sa société comme alibi auprès de la Commission européenne lorsque celle-ci s’inquiétait du manque d’ouverture du marché postal. Puis, il y a un an et demi, quand la Commission a revu son jugement en considérant que la multiplication des opérateurs n’était pas (plus) la solution, ils n’avaient soudain plus vraiment besoin de TBC-Post dans le paysage.

"L’État fait payer trop cher les services postaux, y compris à ses administrations, avant d’en récupérer les dividendes via sa participation dans bpost", soutient encore Thierry Brugma. Pourtant, il y a toujours une série d’entreprises qui recherchent aujourd’hui un meilleur service, à de meilleures conditions. Il y aurait donc toujours de la place pour une concurrence habile de bpost.

Financièrement, Mosaïc a aussi souffert de l’obligation, contenue dans sa licence, d’opérer avec des travailleurs salariés pour distribuer le courrier. Alors que, dans le même temps, les volumes étaient sous pression. "Nous ne sommes pas un secteur très sexy, observe son dirigeant. Et nous avons eu un ministre de tutelle qui a tout fait pour démolir le secteur postal dans son ensemble au motif qu’il ne croyait plus que dans le numérique. Or on a vu, depuis, que le numérique n’est pas la panacée, et qu’il reste une demande pour un service de courrier de qualité."