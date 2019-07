Takeaway et Just Eat fusionnent pour concurrencer Uber Eats

Les spécialistes de la livraison de repas commandés en ligne s'unissent face à Deliveroo et Uber Eats dans une nouvelle entité détenue à 52% par Just Eat. L'opération est estimée à 6 milliards de dollars (5,6 milliards d'euros).

Le néerlandais Takeaway.com et son homologue britannique Just Eat annoncent un accord de principe sur la fusion de leurs activités ce matin. Les actionnaires de Just Eat recevrons 0,09744 action Takeaway par titre détenu, ce qui correspond à une valeur de 731 pence par action Just Eat, soit une prime de 15% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier à Londres.