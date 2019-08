Takeaway s'empare officiellement de Just Eat pour 10 milliards de dollars

C’est maintenant officiel, les Néerlandais de Takeaway.com ont accepté les termes du contrat de rachat de leur concurrent anglais Just Eat. Le montant total de l'acquisition s'élève à 10,1 milliards de dollars (9,084 milliards d'euros). Cette fusion intervient alors que le marché de la livraison de repas devient de plus en plus concurrentiel, notamment avec les services Deliveroo et Uber Eats.