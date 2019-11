Tinc lance une augmentation de capital

Trois actions détenues permettront de souscrire à une nouvelle. La Gimv et Belfius se sont engagés, de leur côté, à exercer la totalité de leurs droits de préférence. L’offre débute le 21 novembre et se clôturera le 2 décembre. Le placement des droits non exercés (scripts) aura lieu en principe le 3 décembre. KBC Securities, Belfius, Degroof Petercam et Kempen organisent cette augmentation de capital.