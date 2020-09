Trait d'union entre deux bureaux belges de traduction

ElaN Languages et son homologue Oneliner fusionnent pour créer le plus important bureau de traduction belge du pays. De même que le 75e acteur au niveau mondial.

75e mondial

Mais ce n'est pas tout. De par ce rapprochement entre ElaN et Oneliner, ElanQo fait aussi son entrée dans le classement des 100 plus gros bureaux de traduction au monde en termes de chiffre d'affaires , fort d'une 75e place.

De même, la nouvelle structure profitera de synergies importantes entre Oneliner et ElaN. En effet, si le premier est surtout fort du côté des professions libérales et du secteur public, où la société a remporté environ 85% des marchés aux niveaux fédéral et régional et quasi 100% au niveau bruxellois, de son côté, le second est particulièrement prisé des entreprises (Engie, Colruyt, D'Ieteren, Sanoma, Ethias,...) et des PME.