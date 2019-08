Trimestre conforme aux attentes et perspectives annuelles confirmées pour bpost

Les points négatifs étaient attendus: le volume de courrier domestique continue de fondre et Radial continue de porter le poids du passé. Mais un mieux apparaît du côté du commercial chez Radial. Et bpost confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

Bpost a réalisé un chiffre d’affaires de 935,7 millions d’euros au deuxième trimestre de cette année, en hausse de 0,8%. La hausse provient de l’augmentation de l’activité colis et logistique en Europe et en Asie (+18 millions d’euros), avec une forte croissance des volumes dans les colis en Belgique et aux Pays-Bas (+17,7%). La vente du bâtiment Centre Monnaie à Bruxelles a également soutenu la progression des revenus. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par la baisse du volume du courrier domestique (-13,5 millions d’euros) et par le recul attendu des activités de Radial en Amérique du Nord (-11,2 millions).