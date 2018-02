UPS réclame 1,7 milliard d'euros à l'UE pour l'échec de reprise de TNT

Nouveau rebondissement dans la saga UPS et TNT . L'entreprise américaine de livraison UPS réclame 1,7 milliard d'euros de compensation à l'Union européenne pour avoir bloqué son projet d'acquisition du néerlandais TNT en 2013. Le montant vise des compensations mais aussi les intérêts et les taxes qu'il aurait payé.

UPS s'était alors tourné vers le tribunal de l'Union européenne et avait obtenu gain de cause en mars 2017. La justice avait annulé la décision de la Commission, estimant que celle-ci avait méconnu les droits d'UPS en modifiant les procédures d'analyse économétrique.

La controverse autour du rachat de TNT par UPS fait partie d'une série de bras de fer entre l'UE et les entreprises. On se rappelle aussi du dossier de rachat de Cemex par HeidelbergCement ou KPN et le rachat d'un concurrent néerlandais...