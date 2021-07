Une formation innovante pour accéder aux métiers techniques

Concrètement, TEO (acronyme de "Teaching each other") a développé une plateforme numérique et des "valises d'apprentissage" destinées aux entreprises opérant dans un environnement technique complexe. Ces modules visent pour l'essentiel à former des techniciens de maintenance, des opérateurs techniques ou des électro-mécaniciens. Une dizaine de métiers en tout.

Emploi et apprentissage

"On change l'esprit du processus de recrutement, en misant plus sur l'envie de se former;"

Pour elle, cette approche "constitue la solution pour de très nombreux métiers en pénurie". L'atout majeur du module TEO, c'est une approche nouvelle face à la problématique de la pénurie de profils techniques. "On change l'esprit du processus de recrutement, en s'appuyant moins sur le diplôme et l'expérience et en misant plus sur l'envie de se former pour une nouvelle fonction", souligne Ann Boterman.