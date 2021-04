Une nouvelle formation pour les entrepreneurs de demain

BeCentral, Google, Bruxelles Formation et BeAngels ont uni leurs forces pour proposer le programme de formation "We are founders".

BeCentral, Google, Bruxelles Formation et BeAngels se sont lancés pour défi de donner un coup de pouce aux jeunes et aux chercheurs d'emploi belges affectés par la pandémie. Ils ont uni leurs forces pour former et accompagner les entrepreneurs de demain via le programme "We are founders".