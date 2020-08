Une opération à 22 millions pour Levaux dans Aviapartner

L'entreprise se refuse à donner davantage de détails. Il faut dire que la situation est délicate. Non seulement à cause de la crise et de la chute du trafic à Bruxelles (-80% par rapport à juillet 2019 selon les derniers chiffres de Brussels Airport), mais aussi parce qu’Aviapartner a dû s’adapter à la faillite de Swissport en Belgique. Pour satisfaire la réglementation européenne, un handler a obtenu une licence provisoire de six mois, le français Alyzia qui, selon nos chiffres, disposerait de 10% du marché à Bruxelles en handling passagers, le restant allant à Aviapartner qui a bénéficié d’un prêt convertible de 25 millions d’euros de l’État via la SFPI.