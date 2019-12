UnifiedPost lève 13 millions d'euros

Une partie des actionnaires de l’entreprise a souscrit les obligations convertibles, soit 13 millions d’euros de crédits qui seront à brève échéance transformés en actions: il s’agit du fondateur et CEO Hans Leybaert et d’une vingtaine de membres du personnel, de PE Group (le fonds d’investissement belge de Stefan Yee), de Smartfin Capital (détenu entre autres par le pionnier de la fintech Jurgen Ingels), et de quelques investisseurs individuels comme Michel Delloye (ancien patron de GBL) et Dirk Van Praag. Les actionnaires institutionnels actuels sont PMV et SFPI. L’an dernier, l’entreprise avait déjà levé 25 millions d’euros. Au total, il s’agit de près de 60 millions d’euros de capitaux.