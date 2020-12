Voici le plan d'attaque de bpost pour assurer sa rentabilité future

On le sait, bpost est confrontée depuis des années à une érosion du courrier classique et à une explosion du commerce en ligne. Aujourd’hui, l’opérateur postal a dévoilé sa stratégie baptisée "Connect 2026" et destinée à accélérer sa transformation en un groupe omnicommerce durable. Bpost veut également rester un fournisseur de courrier efficace en Belgique. L’ambition affichée est de chercher à compenser la perte d’ebit résultant du déclin de l’activité courrier au cours de la période de 2021 à 2026.