Vos lettres bientôt uniquement le lundi et le mercredi dans vos boîtes

bpost avait déjà annoncé son intention de réduire les jours de distribution du courrier "non-prior". L'été dernier, Koen Van Gerven, CEO, parlait d'un facteur ne passant plus que tous les 2 ou 3 jours devant vos boîtes aux lettres à l'horizon de 2020 . La "nouvelle" distribution du courrier avait même été validée par le gouvernement qui avait ainsi ajouté un avenant au contrat de gestion de bpost.

Dans les communes "test", le facteur ne passera plus que le lundi et le mercredi.

Aujourd'hui, bpost passe des paroles aux actes. Le nouveau système de distribution est testé dans quelques communes . Le facteur n'y passera plus que le lundi et le mercredi . "Les clients ne vont rien remarquer pour l'instant. C'est seulement une enquête discrète qui vise à comprendre comment nous organisons les tournées, comment s'effectue la distribution du courrier", explique Koen Van Gerven.

Il ajoute: "aujourd'hui, 80% des timbres vendus ne sont pas 'prior' et 20% le sont. Le signal du client est donc clair: nous voulons d'urgence un cinquième du courrier". Le courrier urgent continuera en revanche à être distribué tous les jours: colis, journaux, lettres recommandées, annonces de décès et lettres "prior" .

Les mille et une questions des syndicats

Dans le chef de syndicats, la réaction est mitigée . Certes ce n'est pas une surprise, mais tout de même... La CGSP se veut ainsi "critique, mais constructive." "Nous avons encore mille et une questions", entend-on.

Les libéraux du SFLP soulignent, eux, l'importance du marché des colis pour les entreprises postales, surtout en matière d'emplois. "Le fait qu'il y ait moins de courrier à distribuer est une réalité économique", concède Jean-Pierre Nyns, du SLFP. "Et l'entreprise postale a déjà prouvé dans le passé qu'elle pouvait faire face à de nouveaux défis." Il s'interroge toutefois sur la mise en place de ce nouveau système. "Il est à craindre que nous ne pourrons plus servir le client comme il le souhaite. Comment pouvons-nous organiser tout cela si nous ne nous rendons plus chez lui que deux fois par semaine?"