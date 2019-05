WC Loc fait ses commissions chez Cathy Cabine et Locasix

Elles ont forcément au moins une fois soulagé les festivaliers et les ouvriers lors d’une envie pressante. Depuis 1992, l’entreprise Cathy Cabine est devenue l’une des reines du trône mobile avec ses célèbres cabines WC à louer. Installée à Amay en province de Liège, la a annoncé lundi son rachat par le groupe français WC Loc . Leader du secteur dans son pays d’origine, l’entreprise française n’a d’ailleurs pas limité ses emplettes à l’entreprise amaytoise.

"Nous n’avons pas d’informations exactes sur la part du marché que nous allons détenir. Mais avec cette double acquisition, nous devenons directement un acteur important. Nous avons trois sites (Amay, Thimister et Stambruges) qui couvrent tout le sillon Sambre-et-Meuse. Nous sommes donc bien réparti sur la Wallonie. Si besoin, il y a des possibilités d’agrandissement sur le site de Cathy Cabine. Il n’y a donc aucune volonté de déménager ou modifier la situation actuelle."

Petit coin et grand potentiel

Avec l’arrivée de quelques employés de WC Loc, la nouvelle filiale comptera une vingtaine de collaborateurs. "L’ambition est évidemment de continuer à grandir. Il y a encore des marges de développement en Wallonie, notamment au sud de la région. Mais le potentiel reste important partout. Il y a constamment des chantiers en Belgique et l’événementiel, notamment avec tous les festivals, est très développé dans le pays. A plus long terme, on peut aussi envisager un déploiement en Flandre",glisse encore le patron.