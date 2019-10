WeWork renonce à son introduction en bourse

Déjà retardée, l'IPO de la société de bureaux partagés WeWork est désormais annulée. La nouvelle équipe dirigeante veut se donner le temps de redresser l'entreprise - avec des pertes d'emplois éventuelles - et de trouver de nouveaux financements.

Artie Minson et Sebastian Gunningham

Cette annonce intervient une semaine après la mise à l'écart de son fondateur Adam Neumann , déchu de son poste de directeur général. Le retrait du prospectus de l'IPO devrait permettre à la nouvelle équipe dirigeante de travailler de manière plus confidentielle pour tenter de redresser les finances du spécialiste de la location de bureaux en partage, sans avoir à divulguer autant d'informations que pour une société cotée.

"Nous avons décidé de reporter notre IPO afin de nous concentrer sur notre cœur de métier, dont les fondamentaux restent solides", déclare le nouveau duo de directeurs généraux, Artie Minson et Sebastian Gunningham. "Nous avons complètement l'intention de faire de WeWork une société cotée et sommes impatients de revenir vers les marchés d'actions à l'avenir."

WeWork séduit peu

Cette décision constitue l'épilogue de plusieurs semaines agitées pour WeWork, qui peine à attirer les investisseurs en raison de pertes toujours plus élevées et d'un modèle économique particulièrement exposé en cas de retournement économique, reposant sur des baux de long terme, mais des locations d'espaces sur de courtes périodes.

D'après le prospectus de son IPO déposé ce mois-ci, The WeCompany disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie d'environ 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros) au 30 juin. Si son chiffre d'affaires a été multiplié par deux, à près de 1,8 milliards de dollars l'an dernier, ses pertes ont plus que doublé à 1,9 milliards.