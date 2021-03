Will Shu face à la mutation du business model de Deliveroo...

Alors que Deliveroo entre en bourse, son fondateur doit défendre un modèle économique fragile, face à des investisseurs de plus en plus exigeants en matière de droits des travailleurs.

Après avoir mis en pratique l'idée d'une application de livraisons de repas à domicile, en 2013, Will Shu a décidé d'enfourcher un vélo et de sillonner les rues de Londres pendant huit mois pour aller lui-même livrer. Comprendre intimement les choix et exigences des clients est un passage obligé pour tout entrepreneur. Après avoir continué de livrer des repas à intervalles réguliers pendant des années, Shu a pu analyser en détail les réactions des clients. Par ricochet, il a surtout pu comprendre intimement le ressenti des livreurs. "La leçon principale que j'ai retenue était complètement inattendue", expliquait-il cinq ans plus dans une interview à la BBC. "Cette leçon, c'est qu'aucun client ne veut parler quand il a faim. Il ferme juste la porte, et c'est fini."