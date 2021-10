Bpost enfin prête pour un rebond durable en bourse?

Le mardi 9 novembre après la clôture des marchés, bpost dévoilera son bilan financier pour le troisième trimestre. On se souviendra que, début août, l’opérateur postal a fait état d’un deuxième trimestre supérieur aux attentes et qu’il a, dans la foulée, revu à la hausse sa prévision d’ebit ajusté à plus de 340 millions d’euros contre plus de 310 millions auparavant.