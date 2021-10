Hausse du prix des timbres au 1er janvier 2022

Par ailleurs, le tarif d'affranchissement d'un envoi normalisé expédié en Europe passera à 2,09 euros à l'achat de minimum 5 timbres-poste et à 2,23 euros pour un achat à l'unité. Pour les envois expédiés hors Europ e, le tarif international s'élèvera à 2,31 euros à partir de 5 timbres-poste et à 2,45 euros à l'unité.

L'avis de l'IBPT

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a, de son côté, approuvé cette hausse tarifaire de 6,37 % en moyenne demandée par bpost. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, bpost pourra augmenter les tarifs pour le panier des petits utilisateurs, soit les lettres et colis standard nationaux et internationaux pour les particuliers et pour les petits professionnels. Comme les années précédentes, l'augmentation tarifaire concernera notamment les envois de correspondance (prior).