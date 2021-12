La reprise économique dope la demande dans le gardiennage et la sécurité

À elles seules, les sociétés Seris (500 offres d'emploi) et Securitas (600 offres) sont à la recherche de 1.100 collaborateurs.

La forte poussée de la demande d'agents de gardiennage et de solutions de sécurité pousse les principaux acteurs à recruter massivement. Reste à trouver les candidats.

Même s'il est partiellement remis en cause par la résurgence de la pandémie de coronavirus, le redémarrage de l'activité économique entraîne une forte poussée de la demande dans le domaine du gardiennage et de la sécurité. Le hic, c'est que les principaux acteurs du pays recherchent tous les mêmes profils: des agents de terrain et des profils technologiques aptes à gérer une centrale d'alarme ou à installer des systèmes de sécurité.

Une partie de ces offres d'emplois est d'origine saisonnière. "Il y a toujours une hausse de la demande des clients entre septembre et décembre", précise Carolle Van Dijck, porte-parole de Securitas. Ce qui frappe cette fois, c'est la masse des emplois à pourvoir.

À eux seuls, les quatre principaux acteurs du pays (Securitas, Seris, G4S et Protection Unit) proposent pas moins de 1.600 postes vacants. Leader sur le marché, Securitas (6.600 salariés) est à la recherche de 600 collaborateurs. Seris le suit de près avec 500 offres d'emploi. "Ces recrutements s'expliquent d'une part par le redémarrage de l'économie, qui pousse la demande à la hausse, et d'autre part par le gain de quelques gros contrats comme la sécurisation de cinq sites militaires et la surveillance des distributeurs de billets installés dans les communes par le consortium bancaire Batopin", explique Robert Vanderhoydonc, directeur des ressources humaines chez Seris.

Un large éventail de profils

Seris, qui emploie aujourd'hui 2.000 personnes, s'est donc lancée à la recherche de 400 agents de gardiennage et de 100 profils techniques et informatiques. Une majorité d'embauches nettes: l'entreprise, qui n'est pas présente dans les aéroports, n'a que très peu recouru au chômage économique durant la crise du covid.

Gardiens et agents de sécurité (évacuation, prévention des incendies...), opérateurs de centrale d’alarme, hôtes/hôtesses d'accueil, formateurs, ingénieurs, experts en informatique, vendeurs, installateurs, techniciens: l'éventail des profils recherchés est large. Et concerne tous les acteurs.

Puissance montante du secteur, le Liégeois Protection Unit (1.650 collaborateurs) recherche 300 personnes. G4S, de son côté, en recrute 200. "La crise sanitaire a entraîné du chômage économique. Une partie de nos collaborateurs a trouvé embauche ailleurs. Nous devons donc attirer, par exemple, des agents pour assurer la sécurité à l'aéroport de Bruxelles-National", dit Yannick De Smet, responsable de la stratégie chez G4S.

"Il y a une demande plus forte d'agents sur le terrain et une évolution technologique: nos clients veulent davantage d'installations de caméras intelligentes." Robert Vanderhoydonc Directeur des ressources humaines chez Seris

À ces raisons circonstancielles vient s'ajouter une tendance de fond. "Nos clients sont plus attentifs à leur sécurité. Il y a donc une demande plus forte d'agents sur le terrain, mais aussi une évolution technologique qui fait que nos clients veulent davantage d'installations de caméras intelligentes. Ils ont aujourd'hui une approche plus globale de la sécurité", précise Robert Vanderhoydonc.

Peu de candidats

Protection Unit a elle aussi vu des agents mis en chômage économique se tourner vers d'autres secteurs comme la police ou la construction. "Nous avons des contrats avec plusieurs clubs de football (Standard, Anderlecht, Antwerp). Avec les matches à huis clos puis en capacité limitée, la demande a fortement baissé, avant de repartir à la hausse avec le retour à la jauge normale", dit son CEO, Nicolas De Angelis.

Face à cet afflux d'offres d'emplois, on ne peut pas dire que les postulants se pressent au portillon. Comme bien d'autres secteurs d'activité, le monde du gardiennage est confronté à une pénurie de main-d'oeuvre, alors que le niveau de qualification requis n'a rien d'insurmontable (un diplôme d'humanités et un casier judiciaire vierge suffisent).

Tout l'enjeu, c'est d'attirer les candidats. C'est d'autant moins évident que le gardiennage est, par définition, un métier mobile. "Et les agents sont devenus plus exigeants par rapport aux contraintes de déplacement", souligne Nicolas De Angelis.

"Avec le travail de nuit et de week-end, nous devons nous montrer encore plus convaincants." Nicolas De Angelis CEO de Protection Unit

Les entreprises du secteur mettent donc l'accent sur la formation offerte aux travailleurs et sur les possibilités d'évolution au sein de la société. "Avec les contraintes d'horaires qui imposent de travailler la nuit et le week-end, nous devons nous montrer encore plus convaincants en agissant sur le portefeuille, sur la mobilité et sur le bien-être des travailleurs", ajoute le patron de Protection Unit.

La crise sanitaire a dopé la visibilité et redoré l'image de l'agent de sécurité auprès du grand public. Reste à voir si la contribuera à stimuler les candidatures.