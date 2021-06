Le recruteur Unique ajoute 15 bureaux à son réseau belge

Le groupe d'intérim, de recrutement et de sélection Unique va engager 80 collaborateurs pour ses nouveaux bureaux. Il en revient au bon vieux "face à face".

La crise pandémique aurait-elle modifié l'approche du marché par les spécialistes de l'intérim, du recrutement et de la sélection? Alors qu'on pensait que ces derniers allaient continuer d'exploiter la veine des entretiens à distance et des procédures par voie numérique, le groupe Unique semble avoir choisi... de revenir aux bons vieux entretiens en face à face !

An Aelbrecht

Trois objectifs

L'investissement vise trois objectifs: renforcer la position d'Unique dans le segment des PME sur le marché belge; mieux répondre aux défis du marché de l'emploi post-covid, où l'on enregistre un nombre croissant de postes non pourvus; et combler les attentes en matière de contact des clients entreprises et des candidats à l'emploi.