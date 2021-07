Les entreprises de nettoyage submergées de demandes

"Cela fait trente que je travaille chez Laurenty, je n'ai jamais connu une telle situation." Depuis la fin de la semaine dernière, Jean-François Emond, le patron de cette grosse entreprise de nettoyage qui emploie 4.200 personnes, pare au plus pressé. La société liégeoise, qui ne sert que les entreprises (publiques et privées), tourne à plein régime. Et se voit contrainte de refuser les nombreuses sollicitations de particuliers touchés par les inondations.