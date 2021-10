Payer plus pour recevoir un colis dans les 24 heures?

Afin de verdir le commerce électronique, Petra De Sutter (Groen), la ministre des Entreprises publiques, plaide en faveur d'un supplément en cas de livraison express ou éventuellement un prix moindre si la livraison se fait de façon moins précipitée, a-t-elle expliqué mercredi dans les colonnes de Het Laatste Nieuws et De Morgen.

Surcoûts inclus dans le prix

"Si on a besoin d'un médecin durant la nuit, la consultation coûte plus cher", a fait remarquer Mme De Sutter. Il n'est pas question d'une taxe, a-t-elle ajouté, mais de faire en sorte que tous les surcoûts impliqués par la livraison d'un colis en 24 heures soient comptés dans le prix. Des coûts environnementaux, sociaux (car impliquant du travail de nuit), de mobilité, etc.