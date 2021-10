Procès Deliveroo: "Il est grand temps qu’on reconnaisse aux coursiers le statut auquel ils ont droit"

L’auditorat a demandé au tribunal du Travail de Bruxelles la requalification du statut des coursiers Deliveroo en contrat de travail. Un moment important pour l’avenir des sociétés de livraison de repas en Belgique.

Il est beaucoup question d’Alexander De Croo, ce matin, au tribunal du Travail de Bruxelles. Ou, pour être plus précis, de la "loi De Croo" du 1er juillet 2016, qui encadre depuis le régime de l’économie collaborative. Un statut dévoyé par l’entreprise britannique de livraison de repas Deliveroo, selon l’analyse de l’auditorat du travail de Bruxelles, de livreurs et de plusieurs syndicats (CSC, FGTB, FGTB-UBT).

Selon l’auditrice du travail, "7 des 8 critères sont satisfaits, démontrant la présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de travail salarié".

Une fois la loi publiée, Deliveroo a demandé à ses coursiers, jusqu’ici pour la plupart salariés via Smart, de prendre le statut d’indépendant et profiter du régime fiscal avantageux offert par la loi De Croo.

Le procès, qui se tient toute la journée, en attendant un jugement prévu dans le mois, est d’importance. Le tribunal du travail de Bruxelles doit, en effet, établir si, comme le pense l’auditorat - à l’origine du dossier via une enquête pénale longue de plus de deux ans-, le statut des coursiers Deliveroo relève d’une relation de contrat de travail salarié.

Nombreux arguments plaidant pour un travail de salarié

Durant une heure, l’auditrice du travail Sibille Boucquey, qui a mené l’enquête via les services de l’ONSS et les inspecteurs sociaux, a déroulé son argumentation, s’appuyant sur de nombreuses décisions de justice en Europe. Elle a listé huit critères fixés par un arrêté royal d’octobre 2013 indiquant la nature des relations de travail dans le cadre des entreprises de transport et de logistique. Selon l’auditrice du travail, "7 des 8 critères sont satisfaits, démontrant la présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de travail salarié".

"Quand un coursier s’engage dans une course, il est pieds et poings liés. La seule chose qu’il peut décider, c’est s’il choisit de travailler ou pas." Sophie Remouchamps Avocate des syndicats CSC-FGTB et de plusieurs coursiers

Elle liste d’autres arguments, parmi lesquels le suivi par géolocalisation, le fait que le coursier ne puisse travailler sans l’application fournie par Deliveroo… Elle conclut ainsi: "Les coursiers sont des travailleurs salariés, ils ne peuvent pas être travailleurs de l’économie collaborative."

"En avril 2020, au plus fort du confinement, durant les tempêtes de 2019 et 2020, j’ai vu des coursiers à vélo, en rue. Un soir, je rentrais de réunion et j’ai vu un coursier Deliveroo griller un feu tricolore, sans aucune lumière. S’il leur était arrivé quelque chose, comme une incapacité permanente, l’indemnité aurait été de 50.000 euros, ce qui paraît beaucoup, mais n’est pas grand-chose… Il est grand temps qu’on leur reconnaisse le statut auquel ils ont droit", a encore lancé Sibille Boucquey.

Sophie Remouchamps, avocate des syndicats CSC-FGTB et de plusieurs coursiers, a, elle, insisté sur le fait que "l’organisation du travail de Deliveroo n’est pas individualisé. Tous les coursiers sont sur un même pied d’égalité", ce qui caractérise selon elle l’autorité exercée par Deliveroo. Camille Lorgeaux (Thetis) a insisté sur le fait que, "via son application, Deliveroo a la maîtrise totale sur ses coursiers. Quand un coursier s’engage dans une course, il est pieds et poings liés. La seule chose qu’il peut décider, c’est s’il choisit de travailler ou pas."

La position de Deliveroo

Cet après-midi, l’ONSS prendra la parole avant que Deliveroo prenne la suite. Dans les conclusions de ses avocats, l’entreprise britannique demande l’irrecevabilité ou la nullité de la requête, estimant que "les coursiers prestant dans le cadre de l’économie collaborative n’exercent pas une activité professionnelle pouvant être requalifiée".