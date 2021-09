Randstad s’apprête à racheter l'expert en recrutement Hudson Belgique

Le groupe Randstad , qui est coté à la Bourse d’Amsterdam, voit en Hudson une opportunité de se diversifier . Déjà leader dans notre pays dans l’activité du travail intérimaire (à travers les marques Randstad et Tempo-Team) et de l’outplacement, il n’occupe encore qu’une position modeste sur le marché de la sélection et du recrutement. En rachetant Hudson, Randstad Belgique deviendrait également leader du marché dans ce métier.

Les discussions secrètes entre les parties concernées sont, selon nos informations, déjà en cours depuis quelque temps et approchent à présent de la phase décisive , sans être clôturées pour autant. Le montant déposé sur la table par Randstad n’a pas filtré. Les protagonistes, à savoir Ivan De Witte – que l’on connaît aussi sous la casquette de président du club de football AA Gent (La Gantoise) –, son partenaire financier Vectis et Randstad se refusent à commenter l’opération.

L’œuvre d’Ivan De Witte

Ivan De Witte est à l’origine de la création d’Hudson Belgique. En 1982, il avait constitué le cabinet de recrutement De Witte & Morel, aux côtés de Maarten Morel. En 1995, les deux avaient revendu l’entreprise au groupe de consultance Ernst & Young. Ensuite, en 2002, la société RH fut logée chez TMP, avant d’être scindée deux ans plus tard en Monster (le site d’offres d’emploi) et Hudson, consultant RH.

Seize ans plus tard, la multinationale américaine cotée Hudson se séparait de ses activités en matière de recrutement, de sélection, etc. au profit de ses entités locales. C’est ainsi que De Witte a pu racheter son ancien bébé avec le concours d’une dizaine de managers et du fonds d’investissement Vectis. Ivan De Witte est redevenu ainsi le principal investisseur de la société, même s’il n’a jamais dévoilé le montant de sa mise personnelle. Vectis, quant à lui, détient 42,5% des actions, le solde du capital étant donc aux mains de De Witte et des managers.