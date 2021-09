15 médailles belges aux Jeux paralympiques de Tokyo

Les athlètes paralympiques belges rentrent au pays avec quatre médailles en or, trois en argent et huit en bronze.

"Pas que nous ne soyons pas bons dans les prévisions, mais nous sommes restés prudents", a plaisanté Olek Kazimirowski. "Nous ne voulions pas mettre trop de pression sur les athlètes. Si les attentes sont trop élevées, cela peut jouer sur les résultats. En plus, il y a eu très peu de compétitions avant ces Jeux en raison de la crise sanitaire et c'était assez difficile de faire des prévisions. Dix médailles, cela nous semblait faisable. Nous sommes donc bien sûr très heureux avec quinze. De plus, beaucoup ont disputé leurs premiers Jeux ici. Ce qui veut dire aussi que la plupart seront encore à Paris en 2024".

Nafissatou Thiam, les Red Lions et Nina Derwael. Wout van Aert est revenu lui avec la médaille d'argent alors que Bashir Abdi, l'équipe belge de saut d'obstacles et Matthias Casse ont décroché le bronze.

"Beaucoup de moments forts"...

Quinze médailles - quatre en or, trois en argent et huit en bronze - et beaucoup de moments forts, Olek Kazimirowski a du mal à en choisir un en particulier. "Il y a eu tellement de beaux moments. La médaille (en bronze) du tandem Griet Hoet et Anneleen Monsieur est très belle. Elles ne s'y attendaient pas. La victoire de Peter Genyn au 100 mètres, avec le bronze de Roger Habsch dans la même course, est également très belle. Nous avons pu décrocher deux médailles directement après les difficultés rencontrées juste avant la course."