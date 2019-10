42 54, l'autre tour de piste d'Olivia Borlée et Élodie Ouédraogo

Les médaillées d’or d’athlétisme Élodie Ouédraogo et Olivia Borlée ont récemment raccroché les spikes. Les deux athlètes continuent toujours à courir dans tous les sens. Cette fois pour faire grandir 42 54, leur marque de vêtements pour sportives.

Sur la piste d’athlétisme, le 9’58 est devenu un chrono de légende. Le temps d’Usain Bolt, l’homme le plus rapide du monde sur 100 mètres est ancré dans l’histoire du sport. Avouons-le, le 42’54 est un peu moins célèbre. En 2008, c’est pourtant avec ce temps que les quatre athlètes belges arrachent sur 4X100m la médaille d’argent aux JO de Pékin (devenue ensuite or après la disqualification de la Russie pour dopage). Depuis, les quatre sportives ont raccroché les spikes. Mais pour deux d’entre elles, les 42 secondes et des poussières ne sont pas que le souvenir d’une gloire passée. 42 54 est depuis 2016 le nom de la marque de vêtements lancée par Olivia Borlée et Élodie Ouédraogo.

L’idée leur est venue à l’époque où elles foulaient encore les pistes quotidiennement. "Nous étions sponsorisées par Nike. On passait notre vie dans ces vêtements qui sont parfaits pour le sport et confortables", explique Olivia Borlée. "Mais ils n’ont plus vraiment de style. Si vous retirez les logos, ils sont tous très semblables. Sortir du lot est pourtant important dans notre sport. Il suffit de regarder les lignes de départ au championnat du monde de Doha. Toutes les athlètes essayent de se distinguer par leur coiffure, leur maquillage, leurs ongles…", explique Olivia Borlée. Le marché est donc là. Mais les deux sprinteuses ne souhaitent pas que toucher leurs anciennes concurrentes.

L’Asie en attendant l’Amérique

Leur idée est plutôt de s’attaquer à toutes les femmes un minimum sportives. Elles ont donc développé des vêtements de sport, à porter aussi bien lors des sessions de transpiration que dans la vie de tous les jours. "Cela se fait beaucoup aux Etats-Unis où vous croisez partout des femmes qui passent leur journée en legging", explique Élodie Ouédraogo. Sous nos latitudes, le style sportif dans la vie de tous les jours est encore timide. Les deux relayeuses ont néanmoins choisi la Belgique pour leur lancement officiel avant de s’ouvrir au reste du monde. Aujourd’hui les leggings, hoodies et autres t-shirts 42 54 sont distribués dans 25 revendeurs, répartis dans douze pays. "Nous sommes aux Pays-Bas, en Ukraine, à Dubaï, en Russie… Nous travaillons avec des revendeurs mais nous aimerions lancer prochainement notre propre magasin", explique Élodie Ouédraogo.

"Nous avons rapidement pu exploser un peu partout mais nous devons désormais nous concentrer sur les marchés qui sont les plus porteurs." élodie Ouédraogo cofondatrice de 42 54

Pour le moment, l’Asie est le marché qui se porte le mieux. Le continent n’est toutefois pas la priorité de la marque, qui voit plutôt son avenir ailleurs. "Nous avons rapidement pu exploser un peu partout mais nous devons désormais nous concentrer sur les marchés qui sont les plus porteurs. Nous allons donc nous focaliser en priorité sur les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui sont bien plus en avance dans le style sportwear", explique encore la relayeuse.

L’entreprise avance foulée par foulée. Elles sont désormais quatre à travailler à temps plein sur le projet lancé à la base avec le soutien du PMV, le fond d’investissements flamand, et St’Art Invest. "Nous avons régulièrement des stagiaires, nous travaillons avec des consultants et nous cherchons pour le moment un responsable vente", énumère encore Olivia Borlée.

Le prochain objectif est fixé. Les entrepreneuses espèrent être bénéficiaires à partir de 2021. "On vend 10.000 pièces par an. C’est le double de l’an dernier. On sait que nous avons encore beaucoup à faire mais, pour le moment, tous les voyants sont au vert", sourit-elle. Il a fallu toutefois repenser un peu les plans initiaux. L’ambition de départ était de produire en Belgique. Un rêve rapidement abandonné. "Ce n’est pas possible d’être compétitif. Nous avons gardé une toute petite partie de la production chez nous mais nous travaillons avec des sous-traitants en Tunisie et au Portugal", explique encore Olivia Borlée. Les deux responsables s’accrochent toutefois encore à d’autres convictions. "On sait que notre secteur est le deuxième le plus polluant au monde. On essaye donc de faire les choses à notre échelle", glisse Élodie Ouédraogo. La marque se limite à deux collections par an contre quatre pour les grandes marques. Le travail est aussi fait sur le choix des matières premières. "Une partie de notre dernière collection est faite à base de bouteilles recyclées. À partir de début 2020, 100% des tissus utilisés seront recyclés. La collection est déjà finalisée."

Ellie Goulding sous le charme

Une contrainte de plus pour leurs produits dont le développement nécessite déjà un savant équilibre entre efficacité et style. Pour ce qui est de la technicité, les athlètes savent néanmoins forcément de quoi elles parlent. "C’est ce qui a fait notre légitimité. Lorsque l’on développe un produit, la priorité est mise sur cet aspect. Avant le créatif", dévoile Olivia Borlée. "Pour un legging, on va beaucoup travailler sur le maintien, la ceinture abdominale idéale, éviter qu’il ne descende pas, trouver la bonne compression". Pour l’esthétique, les deux entrepreneuses sont aussi plutôt bien calées. Au fil des années, les articles de presse sur leurs pièces se multiplient dans les magazines spécialisés. Grazia, le Figaro, Vogue France et sa version américaine, se sont déjà penchés sur les créations des ex-athlètes. "C’est évidemment très valorisant. Il y a peu de marques de sport qui ont été autant reprises dans des magazines. Mais ce qui fait une marque, ce sont les clients loyaux et des acheteurs pour les boutiques heureux", sourit Élodie Ouédraogo.

Vue en plein écran Olivia Borlee Elodie Ouedraogo. ©Kristof Vadino

Si elle ne lit pas la presse spécialisée, la cliente potentielle pourrait bien aussi être inspirée par les quelques stars qui apprécient aussi les vêtements au chrono. La chanteuse star américaine Ellie Goulding, de passage cet été au festival Pukkelpop, est apparue sur scène avec du 42 54. Les mannequins Haily Baldwin et Slick Woods ont également déjà enfilé des tenues des deux médaillées d’or. "C’est une superbe visibilité que nous avons eue grâce à notre agence de communication. On voit l’effet directement sur l’affluence sur le site et les ventes. C’est donc utile mais nous ne paierons jamais quelqu’un pour porter nos vêtements", assure Élodie Ouédraogo.

Pour la visibilité, les deux entrepreneuses comptent aussi sur leur réseau. Elles sponsorisent trois athlètes belges: Camille Laus et Hanne Claes qui font partie des Cheetahs, et Léa Bayekula, spécialiste du 100 et 400m en chaise roulante. Merci le réseau. Mais le statut d’ancienne gloire n’est pas spécialement qu’un atout à l’heure de la reconversion. "Nous sommes beaucoup plus attendues et la pression est plus grande. On ne peut pas commencer tout petit dans un garage. D’un autre côté, le sport de haut niveau a aussi été une excellente école pour se fixer des objectifs, se relever quand ça ne va pas, gérer le stress", énumère la sœur Borlée.