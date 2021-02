500.000 euros pour le futur Odoo du sport

Les sportifs l'ont sûrement déjà remarqué. Dans pas mal de situations, les fédérations et les clubs sont souvent bien plus habiles sur leur terrain de sport favori que lorsqu'il s'agit d'accompagner leurs membres sur internet. C'est particulièrement visible lorsqu'il s'agit de réserver un terrain, d'encoder un résultat ou d'inscrire une équipe à un match. " Il y a effectivement un retard au niveau du digital ", avoue Bruno Patris.

Si le sujet l'intéresse particulièrement, c'est que depuis 2014, il tente d'améliorer la situation. Avec Simon Arickx, il a fondé la start-up Be+Sports. Installée à Namur, elle est spécialisée dans la digitalisation du sport. "Dans un premier temps, l'ambition était surtout d'apporter un support numérique. Nous avons donc d'abord développé pas mal de sites", explique le patron. Au fil du temps, l'offre de l'entreprise s'est bien épaissie. " L'idée est désormais de proposer une offre 360 degrés . On souhaite répondre à la fois aux besoins administratifs des clubs, à l'aspect sportif qui intéresse les membres, et au volet communication entre le club et les sportifs", souligne Bruno Patris.

Tailles différentes, problèmes identiques

Afin de rentabiliser au mieux le marché, l'entreprise a segmenté son offre. " Nous avons une offre pour chaque niveau , de quelques centaines d'euros par an pour les clubs, à plusieurs milliers pour les fédérations, en passant par les centres sportifs. On a rapidement constaté que les problèmes étaient à des échelles différentes, mais très semblables." Alors qu'un club cherchera à optimiser l'utilisation de ses terrains pour les entraînements, les mêmes questions de planning apparaissent pour la fédération en charge d'organiser les compétitions chaque week-end.

Be+Sports a dans son portefeuille quelques références notables, comme la fédération de basket ou de football en salle. "On travaille également avec 600 clubs et plusieurs centres sportifs, dont ceux de Molenbeek, Gembloux, Mounier", énumère le responsable. Depuis 2019, l'entreprise de huit personnes est rentable avec un bénéfice à reporter de 93.000 euros. Le chiffre d'affaires était, lui, de 200.000 euros environ. "L'ambition désormais est de passer d'une offre de services à une autre beaucoup plus intégrée et donc avec un potentiel de croissance bien plus important. On souhaite s'inspirer du modèle Odoo mais pour les structures actives dans le sport, qui ont des besoins très spécifiques", observe Bruno Patris.