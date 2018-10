Accusations criminelles contre le célèbre agent Henrotay

Christophe Henrotay, l'agent du gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est accusé d'avoir retenu des millions d'euros des transferts de Youri Tielemans, Leander Dendoncker et Romelu Lukaku, entre autres.

Alors que 44 perquisitions ont été lancées ce mercredi à travers la Belgique , visant des agents de joueur, des responsables de clubs, des arbitres etc., le malaise semble être beaucoup plus étendu. Selon nos informations, le parquet de Tongres a ouvert une enquête criminelle concernant l'agent de joueur Christophe Henrotay .

Durant cette colaboration entre les deux hommes, de nombreux abus à grande échelle auraient été commis dans le dos de Smeets. Henrotay aurait, à l'occasion des transferts des Diables Rouges Romelu Lukaku, Youri Tielemans et Leander Dedoncker et autres, retenu des millions d'euros autant à Smeets qu'aux joueurs. Il s'agirait entre autres de commissions cachées et de constructions avec des sociétés étrangères.