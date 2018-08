Adidas et Anderlecht, c'est fini

C'est une nouvelle page qui se tourne à Anderlecht où la patte Marc Coucke est de plus en plus visible. Les Mauves ont décidé de se séparer d'Adidas qui équipait ses équipes depuis 1976.

Ce changement de partenaire doit permettre au club "de soutenir son plan de croissance et d'obtenir plus de flexibilité dans la conception et le développement de l'équipement, mais aussi une plus grande implication des supporters dans sa création et une plus large distribution dans le commerce de détail, entraînant la mise à disposition de l'équipement dans le voisinage direct du supporter", explique le RSCA.